Conservatorio Nicolini, i segreti e le tecniche del musical con una masterclass

I segreti e le tecniche del musical in una masterclass targata Conservatorio Nicolini. L’ente di alta formazione musicale di via Santa Franca organizza il 15, 16, 17 settembre una Masterclass curata dalla docente Maria Vittoria Baggio.

Focalizzando il ruolo di cantante-attore, l’obiettivo della tre giorni è promuovere un approccio recitativo e vocale basato sul concetto di unione tra voce e corpo, ai fini di una performance fisico/emotiva vera e credibile, basata ad hoc sul personaggio.

Con un mirato repertorio tratto dai titoli più suggestivi dei musical inglesi e americani, si affronterà un lavoro sulla comprensione e analisi del valore descrittivo/storico/sociale attraverso il concetto di Acting Through Song, tecnica di Uta Hagen – metodo Respect for Acting.

Pertanto sono previste lezioni individuali sulla struttura compositiva, stilistica, culturale, interpretazione; lezioni di dizione, recitazione e canto; per i pianisti accompagnamento e pratica.

A conclusione, domenica 17 settembre alle ore 11.00, è previsto un concerto tenuto dalla docente e dai partecipanti della masterclass.

Alle persone che intendono frequentare come ‘attive’ si richiede di preparare almeno due brani e preferibilmente a memoria tra il repertorio consultabile sul sito, indicandoli nella domanda di iscrizione. È possibile partecipare alla Masterclass anche come uditori.