Das festival: arte, musica, architettura per celebrare la danza a Piacenza

Il grande lavoro dietro Das festival, primo evento dedicato alla danza che porta con sé arte, musica, architettura e cultura ad ampio spettro, ideato e organizzato dall’associazione culturale De Arte Saltandi, guidata da Riccardo Buscarini (direttore artistico), Claudia Casalini e Virginia Carolfi, ha aperto alla città la visione di palazzo Anguissola di Cimafava Rocca, dove il professor Cristian Arbasi ha condotto il pubblico alla scoperta di uno spazio estremamente suggestivo, capace di accogliere con grazia le performance di danza all’interno della sua architettura leggera ed elegante.

Dopo aver ospitato nel giorno di apertura “Sipario”, la performance dello stesso Buscarini, nel cortile d’Onore del palazzo è andata in scena “Wood” di Lara Russo, che utilizza legni smussati dalla natura in un dialogo che vuole riportare la danza nel tessuto sociale della città, seguita dal recital pianistico del maestro Benedetto Boccuzzi alla galleria Biffi Arte.

Il Festival è dedicato alla figura di Domenichino da Piacenza, considerato il primo coreografo della storia della danza occidentale e autore del primo trattato umanistico sulla danza dal titolo De Arte Saltandi et Choreas Ducendi. L’edizione inaugurale di Das festival ha come sottotitolo A Palazzo e l’idea di proporli a Palazzo Anguissola di Cimafava Rocca è proprio quella di abitare e far rivivere gli spazi come all’epoca di Domenichino.