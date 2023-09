Saviano domenica a Piacenza. “Intellettuali schieratevi con i deboli”

“Il pensiero egemone che ha plasmato l’Italia negli ultimi 30 anni è quello berlusconiano. Ci lascia un Paese allo sbando, in mano a una destra populista accartocciata su se stessa, capace di imporre la propria agenda anche con le menzogne. Nel frattempo tanti italiani hanno perso anche solo la voglia di parlare, di partecipare attivamente a una politica considerata sempre più lontana. Quanto al pensiero critico, credo sia sempre più rischioso esercitarlo, perché espone e fa diventare bersagli, come è capitato a me. E proprio ripensando alla mia storia personale, mi viene da concludere che no, non ne valeva la pena fare la vita che ho fatto”.

È una riflessione carica di amarezza quella che affiora nell’intervista che Roberto Saviano, scrittore , giornalista, autore e conduttore tv, rilascia a “Libertà”. Saviano domenica sarà ospite del Festival del Pensare contemporaneo, che domenica gli affida la chiusura con un incontro al Teatro Municipale dalle 17 e 30 (ma i biglietti sono già andati esauriti).

Senza tante giri di parole Saviano racconta di un Italia la cui fibra morale sembra irrimediabilmente compromessa, corrosa. Un paese spinto da paure e nevrosi a credere ai fantasmi.