Piacenza piange la scomparsa di Vittorio Anelli, storico insegnate ed ex assessore

All’età di 83 anni si è spento Vittorio Anelli, per oltre 30 anni insegnante di italiano e latino nelle scuole superiori di Piacenza e dal 1972 al liceo classico Gioia. Dal 1994 al 1998 è stato assessore alla Cultura e vicesindaco nella giunta Vaciago e per soli due mesi alla fine di quel mandato, a seguito delle dimissioni del primo cittadino, ha rivestito anche la carica di sindaco. Dal 1999 al 2004 è stato assessore alla Cultura nell’amministrazione provinciale guidata da Dario Squeri. Dal 2008 al 2013 ha presieduto la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Nato a Piacenza nel 1940 e formatosi all’università di Pavia ha dedicato la sua vita agli studi storici, in particolare sulla città.

Il suo nome è inscindibilmente legato al Bollettino Storico Piacentino, alla cui direzione è stato dal 1978 al 2020, rassegna semestrale fondata da Stefano Fermi nel 1906 che raccoglie studi e testimonianze di appassionati e eminenti cultori della ricerca storica, storico-artistica e storico-letteraria locale.

