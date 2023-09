Parlare di libri sui social: affollato incontro con Crescentini e Zodiaco

Non siamo più lettori. Però parlare di libri ci piace, sulla carta e soprattutto in rete. Parte da qui l’incontro in un affollatissimo Teatro Gioia con la book blogger e traduttrice – piacentina – Francesca Crescentini (in arte, o meglio su Instagram, è Tegamini e conta 211 mila followers) e l’autrice e social media manager Ilenia Zodiaco (creatrice di un canale YouTube con quasi 93 mila iscritti). Pungolate dalla filosofa Maura Gancitano, le due “content creator” – creatrici di contenuti digitali – affrontano “Il libro oltre il libro”. Il sottotitolo “Trasmettere e condividere la passione per la lettura in senso crossmediale” sembra evocare l’unica strada percorribile in un Paese in cui, dati Istat alla mano, il 60 per cento degli italiani ha letto meno di un libro all’anno. Eppure su tutti i social network esistono community di persone appassionate che condividono consigli di lettura.

“La discussione online sui libri ha seguito l’evoluzione dell’online in generale – spiega Zodiaco – si è partiti coi forum in cui si faceva conversazione in piazze virtuali con sconosciuti; poi sono nati i blog in cui già si notava una certa tendenza individualistica e infine si è approdati ai social. Personalmente quello che preferisco è YouTube perché ha una community più protetta e abituata a contenuti un po’ più approfonditi”.

Ad avere un blog in tempi non sospetti, quelli in cui averlo non apriva nessun tipo di porta lavorativa, è stata Crescentini: “Quando ho aperto il blog Tegamini l’ho fatto pensando a qualcosa che potesse accompagnarmi in quella che allora era per me una nuova avventura editoriale, lavorando da Einaudi – spiega – era un modo, per lo più accidentale, per ritagliarmi online una nicchia felice in cui parlare delle cose che mi piacevano”.