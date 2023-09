Conservatorio: epica e musica elettronica con “Eneide. A Sound Film”

Sabato 30 settembre alle ore 18, nel Salone dei Concerti del Conservatorio “Giuseppe Nicolini”, va in scena “Eneide. A Sound Film”, spettacolo di teatro e musica elettronica ispirato al libro XI dell’ Eneide di Virgilio. L’evento, prodotto da Matutateatro, intepretato da Titta Ceccano, che ha anche adattato i testi, con musiche del docente del Nicolini, Francesco Altilio, e la regia di Julia Borretti, nasce come un lavoro sulle immagini senza immagini: il testo antico è evocato soltanto dalla musica elettronica, realizzata dal vivo, e dalla parola detta in scena, che espande la potenza del testo virgiliano nella contemporaneità.

La riorganizzazione dello spazio e del ritmo della narrazione, attuata esclusivamente attraverso i cambi di campo e di piano stabiliti dalle sonorità musicali e dalla voce, si traduce in una meditazione sul debito della civiltà dell’immagine in movimento nei confronti dei poemi epici, testimoniato dalla facilità con cui lo spettatore dei nostri giorni può rileggerli immaginando il racconto per inquadrature e movimenti di camera, di chiara provenienza cinematografica. Ingresso libero.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà