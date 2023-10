Giornate del sollevamento al via: 432 espositori da tutto il mondo, 15mila visitatori

Con spazi aumentati a 71mila metri quadri, 15mila visitatori attesi, 432 espositori di cui una novantina esteri, è stata inaugurata la nona edizione del Gis, le Giornate del sollevamento dedicata a mezzi e soluzioni per la movimentazione, nelle infrastrutture, la logistica e le costruzioni.

“Un evento che fa di Piacenza la capitale della movimentazione – spiega l’organizzatore Fabio Potestà – sottolineando che il 44% degli espositori, sia italiani che esteri, presenta le proprie novità in anteprima mondiale proprio in questa fiera.

Soddisfatto anche il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, sia per l’alta affluenza di stand e di visitatori, che per l’indotto economico che 15 presenze portano sul territorio.

Rimangono al momento due criticità: la carenza di parcheggi – che dovrebbe trovare soluzione nella prossima primavera – e il rischio che manifestazioni come questa, in costante crescita, una volta raggiunto il limite strutturare di capienza dell’ente fieristico se ne possano andare altrove. Rischio, quest’ultimo, per il quale il presidente Cavalli chiede una progettualità condivisa con i soci e l’amministrazione comunale, oltre alla volontà di intervenire.