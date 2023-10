Diritti e integrazione, da lunedì il ciclo di incontri organizzato dai giovani Dem

Cittadinanza, integrazione, diritti civili. L’agorà in cui questi temi verranno discussi si chiama “Nessunə esclusə” ed è la nuova rassegna organizzata dalla Federazione provinciale dei Giovani Democratici di Piacenza.

Un ciclo di appuntamenti che parte lunedì 9 a Palazzo Ghizzoni Nasalli alle 21 con un incontro con la vicepresidente del consiglio comunale di Verona Veronica Atitsogbe e la deputata del Pd Ouidad Bakkali, oltre che con i ragazzi e le ragazze delle comunità presenti sul territorio piacentino: “Cittadinanza. È il momento di alzare la voce” è il tema su cui si confronteranno. La rassegna è stata presentata in municipio dal segretario provinciale dei Giovani Democratici Andrea Capellini, dal consigliere comunale Costanza De Poli e dal responsabile organizzativo Mattia Uttini.

“Accessibilità senza barriere” è il tema dell’incontro in programma il 23 ottobre alle 21 con Annalisa Rabitti, assessore alle Pari Opportunità del comune di Reggio Emilia, l’assessore di Piacenza Serena Groppelli e Valentina Tomirotti, presidente di Pepitosa in carrozza e giornalista. “Diritti LGBTQI+ e famiglia” è invece il tema dell’evento del 10 novembre che si terrà al Teatro Trieste 34 alle 21 con l’onorevole del Pd Alessandro Zan, la presidente Famiglie Arcobaleno Alessia Crocini e due famiglie arcobaleno del territorio.