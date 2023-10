Sabato 21 ottobre alle 17, nell’ambito della rassegna “Piacenza che scrive”, la Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola ospiterà la presentazione del libro “Il camaleonte daltonico”, raccolta di fiabe e filastrocche i cui protagonisti sono animali parlanti: conigli coraggiosi e rinoceronti innamorati, topolini studiosi e gatti (quasi) magici, fino a scoprire l’incredibile soggetto che dà il titolo al volume.

Ispirati da immagini di grande impatto poetico, le quindici storie presenti nel libro parlano di famiglia, amicizia, solidarietà, attesa e coraggio, diventando veicolo di valori fondamentali per tutti i lettori, siano essi giovani o adulti.

Gli autori, che interverranno nell’occasione, sono Marco Vaccari, illustratore in campo editoriale e visualizer per eventi multimediali, curatore ed espositore in numerose mostre artistiche in tutta Italia, e Simone Tansini, formatore musicale che ha fondato, nel 2015, la casa editrice 40 GB, per promuovere metodologie innovative di approccio alla musica.

