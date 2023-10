A Piacenza il Corpo musicale “Brenno Useria” con duecento turisti

Pacifica “invasione” in centro storico, nella mattinata di domenica 23 ottobre: in visita a Piacenza, il Corpo Musicale “Brenno Useria”, storica formazione bandistica di Arcisate, in provincia di Varese, che ha portato alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città oltre 200 persone. Ad accompagnare il gruppo, le guide turistiche che con la consueta professionalità hanno illustrato suggestioni e dettagli di Palazzo Farnese e del Duomo, di piazza Cavalli, Palazzo Gotico, piazza Sant’Antonino e della basilica patronale. Anche l’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari ha seguito la marcia festosa che ha visto i musicisti, con l’iconica divisa rossa, lo stemma del Corpo Musicale e gli immancabili strumenti, attraversare il cuore del centro.

“Ho colto l’occasione – sottolinea Fornasari – per incontrare gli amministratori della cittadina lombarda, il vice sindaco Mariangela Gariboldi e l’assessore Paolo Demo, ringraziando la collettività di Arcisate non solo per aver scelto la nostra città come meta, ma anche per aver portato, con sé, la ricchezza e l’emozione delle proprie radici e di una tradizione fortemente identitaria. La valorizzazione del territorio e della sua offerta, dai monumenti alle collezioni museali, dalle tipicità enogastronomiche al senso della più autentica accoglienza, passa anche attraverso la conoscenza reciproca e lo scambio con altre realtà. E’ stato molto bello ricevere una delegazione così numerosa e rendersi conto di quanto il Corpo Musicale Brenno Useria sia parte integrante della loro comunità, che accompagna da sempre come ha fatto anche tra le vie di Piacenza”.

Passato indenne tra due guerre mondiali, rifondato negli anni ’70 grazie a un Maestro illuminato e tanti giovani innamorati della musica, l’ensemble nacque nel 1909 e ha portato avanti, nel tempo, un impegno culturale e artistico profondamente legato anche alla divulgazione e alla passione per le sette note. Dopo la mattinata trascorsa in centro storico a Piacenza, il gruppo ha concluso il proprio tour piacentino in un ristorante della provincia, rendendo omaggio, anche a tavola, alle eccellenze locali.