Torna la Festa delle Matricole. Brianzi: “Collaborazione tra eccellenze del territorio”

Appuntamento giovedì 16 novembre dalle 18.30, a Spazio 2 in via XXIV Maggio 51, con la Student Night che segna l’edizione 2023 della Festa delle Matricole. Un evento ormai consolidato, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Asp Città di Piacenza (ente che gestisce il centro di aggregazione), unitamente ad Er.Go – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia Romagna, il Collegio Morigi – De Cesaris e le realtà accademiche aventi sede sul territorio (Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Parma per quanto riguarda i corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Medicina in lingua inglese, Conservatorio Nicolini), con il supporto di Giardini Sonori per la strumentazione.

“La Festa delle Matricole – sottolinea l’assessore a Università e Ricerca, Francesco Brianzi – è una preziosa opportunità di incontro tra la città e tutti gli studenti che hanno scelto Piacenza per iniziare il loro iter universitario, nonché l’occasione per conoscere meglio i servizi per i giovani che il nostro territorio può offrire. Avviato dalla precedente amministrazione comunale, l’evento ha anche lo scopo di dare, in un clima giovane e informale, il benvenuto ufficiale alle ragazze e ai ragazzi che iniziano quest’anno il percorso accademico. E rappresenta, come ogni anno, l’opportunità di riaffermare la stretta collaborazione e il legame sempre più solido che unisce, nel segno dell’innovazione e della ricerca, le nostre eccellenze universitarie al territorio. Auguro quindi a chi si è trasferito a Piacenza per motivi di studio e ai tanti giovani che – grazie ai percorsi accademici internazionali attivati dai nostri atenei – provengono da Paesi esteri, un percorso intenso e ricco di soddisfazioni. Buon anno accademico a tutti!”.

I battenti della manifestazione si apriranno, come detto, alle 18.30 con il djset by Teeepeee e l’apericena (le matricole possono prenotare il proprio apericena omaggio entro domenica 12 novembre), cui seguirà, alle 19.30, l’intrattenimento con interviste al pubblico a cura di Pc Radio Cult. Dopo i saluti istituzionali, attorno alle ore 20, la Festa proseguirà con l’esibizione della Nilo Live Band, al termine della quale l’assessore Brianzi rivolgerà alle matricole presenti un breve discorso per dare loro il “benvenuto” nella nostra città. Alle 21.15 sarà quindi la volta del djset by Dj Franz accompagnato dalle videoproiezioni a cura di Rorschach Visual Project. Nel corso della festa, il bar interno di Spazio2 si occuperà del beverage, mentre al cibo penserà il foodtruck La Bisia. All’ingresso ai ragazzi verrà distribuito un piccolo kit di benvenuto con opuscoli informativi di varie realtà sociali del territorio, per iniziare a conoscere ciò che Piacenza ha da offrire.