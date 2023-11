Giochi da tavolo, la passione che unisce: 60 iscritti a Orizzonte degli eventi

Per gli appassionati di giochi da tavolo quelli del lunedì e del venerdì sera sono appuntamenti fissi per ritrovarsi con chi condivide la stessa passione. Giochi famosi si alternano ad altri di nicchia, a quelli datati e alle ultime uscite, oltre ai giochi di ruolo.

“Orizzonte degli eventi” è un’associazione nata a Piacenza nel 2007 che, oltre alle serate settimanali per gli iscritti, organizza anche eventi pubblici come l’ormai noto “Gioca con” in programma ogni anno in città. Gli iscritti all’associazione piacentina attualmente sono sessanta.

