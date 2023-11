“De videoludendi cultura”, quando i videogiochi incontrano la letteratura

I videogames sono (anche) cultura. Una affermazione che potrebbe far storcere il naso a classicisti e letterati, ma che Francesco Toniolo, curatore della nuova rubrica di Libertà “De videoludendi cultura” sostiene fortemente. E ogni lunedì, dalle pagine del quotidiano, cercherà di convincere gli scettici con analisi e confronti tra videogiochi e mondo letterario. Una rubrica destinata, quindi, non solo a gamers appassionati, ma anche a chi è incuriosito dal rapporto tra mondi così apparentemente distanti, capace di portare un arricchimento reciproco e di suscitare interesse anche in chi ha sempre pensato di essere lontano dall’universo videoludico.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà