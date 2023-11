Malcontente: le lotte delle operaie piacentine al festival nazionale “Visioni Italiane”

Anche Piacenza avrà una vetrina alla 29esima edizione del festival Visioni Italiane, il concorso nazionale per corto, mediometraggi e documentari che si terrà a Bologna fino al prossimo 19 novembre. Mercoledì, alle 17, presso la Sala Mastroianni del Cinema Lumière, in Piazzetta Pasolini nella categoria “Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna” sarà proiettato il film documentario “Le malcontente” di Simona Brambilla e Chiara Granata.

Il film è stato prodotto da Arci Piacenza con il sostegno di un nutrito numero di soggetti pubblici e privati tra cui Regione Emilia-Romagna, Cgil Piacenza, Cisl Parma-Piacenza, Spi Cgil Piacenza, Fondazione Piacenza Futura e Legacoop Emilia-Ovest. La produzione del documentario si è articolata in tre fasi: ricerca (documenti, immagini, materiali audiovisivi originali dell’epoca, testimoni diretti) e scrittura, riprese delle testimonianze e delle immagini di copertura, e post-produzione (editing, mix audio e sound design, color grading).

Le riprese delle testimonianze si sono svolte sul nostro territorio, tra Piacenza, Caorso e Borgonovo e nelle provincie di Bologna e Lodi, dove risiedono alcune delle persone intervistate. In parallelo si è avviata la ricerca di materiale d’archivio. A livello locale sono stati raccolti materiali provenienti dall’Istituto Storico dell’Età contemporanea, l’archivio Cisl Piacenza, l’archivio storico del quotidiano Libertà, quello di Foto Croce, l’archivio fotografico Prospero Cravedi, oltre a contributi fotografici e audiovisivi di proprietà di persone direttamente coinvolte negli eventi narrati. Inoltre, il documentario

raccoglie filmati provenienti dagli archivi nazionali Aamod – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia e Archivio Luce Cinecittà.