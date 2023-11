Fumetti, cosplay e Kpop nel fine settimana al centro commerciale Gotico

Va in scena nel fine settimana la prima edizione di GOTICOmics, organizzata in collaborazione con Ora Pro Comics. Una due giorni al Centro commerciale Gotico, in compagnia di fumettisti, autoproduzioni, cosplay, la crew di K-Pop. Sarà possibile inoltre partecipare a laboratori di fumetto e ammirare una mostra di riproduzioni di tavole originali. Un entusiasmante nuovo progetto che mira a condividere la passione per il fumetto e per l’ampio universo che ruota attorno ad esso. Una coinvolgente integrazione con il mondo del cosplay, la scoperta del mondo Manga e il talento della crew K-Pop.

Gli appassionati di fumetti avranno l’opportunità di incontrare rinomati autori, esplorare nuovi banchi di fumetti e scoprire edizioni meno recenti. Inoltre, potranno ammirare una straordinaria mostra di riproduzioni di tavole, una selezione curata da Ora Pro Comics che raccoglie i momenti più significativi di dieci anni di festival. La mostra si snoderà lungo i corridoi della Galleria del centro. Sicuramente la diversità di elementi renderà questa prima edizione di notevole interesse per gli appassionati di fumetti e per tutti coloro che apprezzano le molteplici forme d’arte che orbitano intorno a questo affascinante mondo.

Gli eventi saranno davvero tanti, tra quelli in programma vi segnaliamo sabato 18, la presenza del maestro Giovanni Freghieri, pluripremiato disegnatore piacentino, fumettista di fama internazionale, conosciuto per Dylan Dog e tante altre produzioni Sergio Bonelli Editore, tra cui Tex.

Freghieri, terrà un firmacopie presso Librerie.coop al Centro Commerciale Gotico, sabato 18 al pomeriggio dalle 16 alle 19.

Sempre sabato alle 16 ci sarà un laboratorio di fumetti e illustrazione per bambini e ragazzi e dalle 17,30 tutti il cosplay sul palco e in fila per la foto gratuita con il fotografo.

Dalle 15:30 alle 19:00: spettacolo cosplay in galleria, Thanos e La Cosa, creature giganti di oltre due metri, in compagnia di Raven dei Teen Titans, Lady Deadpool, Scarlet Witch.

Domenica 19 una esibizione da non perdere quella di K-pop con la crew milanese Cympact vincitori del Kpop world festival Italy 2023 che saranno on stage presso la galleria del Centro Commerciale Gotico alle ore 11. Alle ore 15 terranno un workshop aperto a tutti e alle ore 17 faranno l’esibizione di chiusura.

Dalle 15:30 alle 19:00: spettacolo cosplay in galleria con La Cosa dei Fantastici 4, in compagnia di Raven della Sirena accompagnata da Megara, Elsa e Anna di Frozen e altri Cosplay che vorranno unirsi.

GOTICOmics non poteva non ospitare Pietro Gandolfi con tutta la sua produzione Midian Comics, prolifico e poliedrico scrittore di romanzi e soggettista sceneggiatore di fumetti favolosi.

Gandolfi sarà presente per tutto il fine settimana, con titoli ormai celebri come The Noise e alcuni freschi di pubblicazione, con lui troverete anche alcuni dei disegnatori di Midian Comics: Domenico Somma, Giacomo Jack Benedini e Virginia Leonelli.

PROGRAMMA

SABATO 18 novembre

Ore 9:00: Apertura manifestazione, continua l’esposizione…sarà esposta in galleria una mostra di riproduzioni di tavole a fumetti, inoltre saranno presenti le case editrici Midian Comics di Pietro Gandolfi e 40 GB di Simone Tansini, oltre alle fumetterie La Soffitta e L’Antro dei Ricordi.

Dalle 9:00 alle 20:00: presenza Autori e Autoproduzioni (negli orari riportati sotto)

Dalle 10:00 alle 13 e dalle 15:00 alle 19:00: Laboratorio di fumetti e illustrazione per bambini e ragazzi con Jack Sesenna e la Scuola di Fumetto Piacenza Comics di Franco Garioni

Dalle 15:30 alle 19:00: cosplay in galleria, Thanos, di Claudio Schenardi, e La Cosa, di Olivio e Giacomo Pagliughi, creature giganti di oltre due metri, in compagnia di favolosi cosplay come Raven dei Teen Titans, interpretato da Greta Maserati, Lady Deadpool di Jessica Zibelli, Scarlet Witch di Giada Verona e tutti quelli che vorranno unirsi.

Dalle 16.00: presso la libreria Coop firmacopie e incontro con Giovanni Freghieri per parlare di Dylan Dog, Tex e tanto altro ancora

Dalle 17.30: presentazione sul palco dei cosplay presenti. Oltre agli interpreti già nominati potranno presentarsi anche tutti gli amici e visitatori del Goticomics che si presenteranno all’evento con il proprio cosplay. Ognuno, inoltre, avrà la possibilità di scattare foto con un fotografo professionista presente all’evento. Le foto saranno omaggiate.

DOMENICA 19 novembre

Ore 9:00: Apertura manifestazione, sarà esposta in galleria una mostra di riproduzioni di tavole a fumetti, inoltre saranno presenti le case editrici Midian Comics di Pietro Gandolfi, 40 GB di Simone Tansini e SBAM! Comics, oltre alle fumetterie La Soffitta e L’Antro dei Ricordi.

Dalle 9:00 alle 20:00: presenza Autori e Autoproduzioni (negli orari riportati sotto)

Dalle 10:00 alle 13 e dalle 15:00 alle 19:00: Laboratorio di fumetti e illustrazione per bambini e ragazzi con Jack Sesenna e la Scuola di Fumetto Piacenzacomics di Franco Garioni

Alle 11:00: esibizione k-pop, on stage la crew milanese Cympact

Dalle 11 alle 12,30: presso la libreria Coop incontro con Sayaka Conti, firmacopie del suo libro “Parla come Manga” e chiacchiere social

Alle 15:00: esibizione e workshop k-pop, per chi vuole imparare qualche passo in compagnia della crew milanese Cympact.

Dalle 16 alle 19:00: presenza cosplay in galleria, La Cosa dei Fantastici 4, di Olivio e Giacomo Pagliughi, insieme alla nostra Oepica, interpretata da Silvia Trebbi, accompagnata da Megara di Veronica Vaniglia , Elsa e Anna di Frozen, interpretate da Giada Verona e Alessia Schiavi, Lorenzo Cappellini sarà Genos di One Punch Man, da Rick e Morty Matteo Bergonzoni sarà Rick, Luigi Grassi interpreterà Micheal Myers, non mancheranno altri Cosplay che vorranno unirsi.

Dalle 17.00: esibizione k-pop, on stage la crew milanese Cympact

La mostra di tavole resterà visitabile fino al 26 novembre.