Giochi da tavolo, miniature, divertimenti di una volta: al via “Senza corrente”

E’ ancora possibile giocare come una volta, con giochi da tavolo, di ruolo, con carte collezionabili, o miniature? E se va via la luce, come possiamo coinvolgere amici e famiglia e riscoprire il divertimento “in presenza”? La risposta arriverà ogni sabato, a partire da oggi, dalle pagine di Libertà con la rubrica “Senza corrente” curata da Carlo Chericoni.

