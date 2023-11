Lella Costa apre Pulcheria: “Uomini e donne devono unirsi contro la violenza”

Si è aperta con il doppio appuntamento dedicato a Franca Valeri – una delle più grandi artiste italiane – l’edizione 2023 di “Pulcheria”, storica rassegna del Comune di Piacenza giunta alla 22° edizione e dedicata all’universo femminile, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, in collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e XNL.

A celebrare la memoria artistica della Valeri sono state Lella Costa (attrice tra le più amate del teatro italiano cui la stessa Valeri passò il testimone) e Ippolita Baldini, volto noto del cabaret di Zelig e del palcoscenico che nei suoi spettacoli si ispira alla raffinata ironia della celebre cabarettista scomparsa nel 2020.

A condurre il dialogo la giornalista di “Repubblica” Sara Chiappori.

Una rassegna che quest’anno cade nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un tema che, proprio in questi giorni contraddistinti dal dolore per l’omicidio di Giulia Cecchettin commesso dell’ex fidanzato, assume ancora più peso.

La serata proseguirà alle 21.30 con lo psicanalista, docente universitario e direttore di collane editoriali Massimo Recalcati, chiamato a intervenire su un tema carico di suggestioni: “Madre e donna”.

Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito www.pulcheria.it.