Giovedì alle 21.00 a XNL Pulcheria ospita la scrittrice e filosofa Michela Marzano

Cambio di location per l’incontro con Michela Marzano, in calendario giovedì 23

novembre alle 21.00 nell’ambito dell’edizione 2023 di “Pulcheria”: a fronte del successo

e della grande affluenza di pubblico registrata per gli appuntamenti che hanno avuto

luogo nei giorni scorsi, sarà lo spazio Cinema e Teatro al 2° piano di Palazzo XNL, in

via Santa Franca 36, a ospitare l’evento – come sempre con ingresso libero e gratuito

– originariamente previsto a Palazzo Rota Pisaroni.

A dialogare con la scrittrice, filosofa, docente all’Università di Parigi ed editorialista de “La Repubblica” e “La Stampa”, per la presentazione del suo ultimo libro “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”, pubblicato da Rizzoli, sarà l’assessore alle pari ppportunità Serena Groppelli. Agli attori di “Cantiere Simone Weil” è affidata invece la lettura di alcuni brani del romanzo, in cui Marzano – già insignita del Premio Pulcheria nel 2013 – indaga l’ambiguità del rapporto con gli altri e con il nostro corpo, approfondendo il valore di parole come “consenso”, “violenza”, “vittima”, dopo la tempesta del #MeToo.

L’evento avrà un’anteprima, alle 20.30, nello stesso salone di Palazzo XNL: la presentazione alla collettività dell’opuscolo “Ricomincio da me: guida tascabile per aver cura delle donne”. Un vademecum che illustra servizi, percorsi di supporto e progetti che le istituzioni pubbliche e le realtà del privato sociale mettono in atto, nella nostra città, a sostegno delle donne, con particolare attenzione a chi vive un momento di difficoltà o cambiamento. A illustrarne i contenuti, frutto dell’impegno condiviso di tutti i soggetti che compongono il Tavolo sulle politiche di genere istituito dall’amministrazione comunale, interverranno l’assessore al Welfare Nicoletta Corvi, tra le cui deleghe rientra il contrasto alla violenza di genere e l’assessore alle pari opportunità Groppelli, affiancate dai rappresentanti di enti, associazioni e cooperative sociali che insieme hanno contribuito alla prima edizione di questo nuovo, prezioso strumento dedicato alle cittadine di Piacenza.