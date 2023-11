In arrivo “Xnl Mondo – Le città che non ti aspetti”: domani il primo evento

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Xnl Arte è annuncia l’esordio di “Xnl Mondo – Le città che non ti aspetti”, una serie di passeggiate al museo, momenti di incontro ideati e diretti in lingua madre da un’artista che conosce la comunità alla quale si rivolge e trasforma le esposizioni ideate per gli spazi di Xnl Arte in un dispositivo dialogico aperto.

A inaugurare la prima puntata del progetto, in programma per venerdì 24 novembre alle 17, sarà Kenza Benjelloun (Casablanca, 1966), artista multimediale che attraverso pittura, video e performance alterna una serrata ricerca sulla propria individualità alla critica sociale spesso legata alla messa in discussione del pensiero unico e del discorso sul patriarcato. Questa particolare esperienza di visita guidata con l’artista, che si terrà in lingua francese, è stata realizzata con il prezioso supporto dell’associazione Mondo Aperto di Piacenza e in modo particolare della sua presidente Rita Parenti.

