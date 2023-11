“La semplicità ingannata”: Marta Cuscunà incanta il pubblico di Pulcheria

Standing ovation ieri sera a XNL per Marta Cuscunà, l’attrice che nell’ambito di Pulcheria, ha portato in scena il suo pluripremiato spettacolo “La semplicità ingannata” liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine.

Una sala gremita ha applaudito per lunghi minuti la magistrale performance dell’autrice e performer friulana visibilmente commossa.

Cuscunà ha quindi partecipato a un piccolo incontro con il pubblico insieme alla direttrice artistica di Pulcheria e di XNL Cinema e Teatro Paola Pedrazzini che ha sottolineato la compresenza di più linguaggi nel teatro di Marta Cuscunà e la capacità dello spettacolo di parlare all’oggi di stereotipi di genere attraverso un racconto del passato.

A fine serata Serena Groppelli, assessore alle pari opportunità del comune di Piacenza, ha conferito a Marta Cuscunà il Premio Pulcheria 2023 per essersi distinta per talento ed eccellenza.

