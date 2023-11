Le figure femminili nell’antichità: Jacopo Veneziani chiude Pulcheria

Chiusura con il botto per l’edizione 2023 di Pulcheria, che ieri – oltre alla performer e autrice Chiara Bersani – ha registrato il tutto esaurito anche per la conversazione con lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani sull’affascinante tema delle figure femminili del periodo d’oro dell’arte moderna, a partire dal suo nuovo libro (La grande Parigi 1900-1920).

In dialogo con la giornalista Donata Meneghelli, Veneziani ha incantato il foltissimo pubblico (quello in presenza in auditorium e quello che ha seguito l’incontro in streaming nel Salone d’Onore) trascinandolo nei quartieri degli artisti della ville lumière tra modelle, pittrici, imprenditrici d’arte.

Al termine dell’incontro l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piacenza, Serena Groppelli ha conferito a Veneziani il Premio Pulcheria 2023. Pulcheria, dotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, va dunque in archivio con una serie di grandi successi alle spalle.