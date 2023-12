I Fasti di Elisabetta Farnese, inaugurata la mostra: “Ideata per tutti i tipi di pubblico”

Ha aperto oggi le sue porte, all’interno della Cappella ducale di Palazzo Farnese, la mostra “I Fasti di Elisabetta: Ritratto di una Regina”, ideata e curata dagli storici dell’arte Antonella Gigli e Antonio Iommelli e visitabile fino al 7 aprile 2024.

Un evento a lungo atteso che si pone l’ambizioso compito di riunire per la prima volta nella nostra città i quadri dedicati alla figura di Elisabetta, l’ultima Farnese, in occasione del suo matrimonio con il Re di Spagna Filippo V, avvenuto nel 1714.

Opere e dipinti, ma anche ologrammi e videoproiezioni per salire sulla macchina del tempo e immergersi nel 1700: una mostra adatta a tutti i tipi di pubblico, dai bambini agli adulti, passando per le persone con disabilità.

Inoltre, per festeggiare il ritorno dei Fasti in città, il Comune ha ideato e organizzato una serie di appuntamenti collaterali per il pubblico intorno alla storia dei Farnese e alle opere artistiche esposte. Quaranta eventi, tutti gratuiti, che si terranno dal 13 dicembre al 7 aprile 2024 nelle sale dei Musei Civici di Palazzo Farnese e in altri luoghi della città. Maggiori informazioni saranno fornite la prossima settimana.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI