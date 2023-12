Sinistra Italiana, Michele Rizzitiello confermato segretario provinciale

Confermato all’unanimità il segretario provinciale di Sinistra italiana, resta alla guida di questo partito all’opposizione in consiglio comunale Michele Rizzitiello, leader storico di questa formazione. L’assemblea che ha interessato i soli iscritti è avvenuta online. E’ stata preceduta da un’altra assemblea in presenza, che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso “La Casa delle Associazioni” di via Musso, qui erano presenti oltre agli iscritti di Piacenza, anche quelli di Parma e rappresentanze dei partiti di centrosinistra piacentini. La conferma di Rizzitiello proviene probabilmente anche dal fatto che Sinistra Italiana a Piacenza, durante l’ultimo anno ha incrementato del 20 per cento il numero dei suoi iscritti. L’assemblea in presenza ha riguardato temi nazionali come l’accordo con il Pd all’opposizione del governo, che resta saldo, nonostante qualche “mugugno” fisiologico.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’