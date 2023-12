“Il sacro nel melodramma” concerto gratuito il 17 dicembre per gli over 65

Nuovo appuntamento per gli over 65 residenti a Piacenza, promosso dall’Ufficio

comunale per le Attività Socio-ricreative: un pomeriggio di musica, domenica 17

dicembre, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il concerto

“Il sacro nel melodramma”, incentrato sulla spiritualità nell’opera lirica di Giuseppe

Verdi e sui brani inerenti il periodo delle festività natalizie.

Nelle arie intonate dalla soprano Enrica Macaro, accompagnata al pianoforte dal

Maestro Gian Francesco Amoroso, si ritroverà la figura della Madonna richiamata da

alcuni personaggi della letteratura operistica romantica, talora invocata come nei

“Lombardi alla prima crociata” o nella “Forza del destino”, altrove riflessa quale

donna angelicata come Gilda in “Rigoletto”, o redenta come Violetta nella

“Traviata”.

Una volta terminato il concerto, come speciale augurio di buone feste, verranno proposti alcuni brani della tradizione natalizia fra i quali “White Christmas” di Irving Berlin, “Mille cherubini in coro” di Franz Schubert, “Gesù bambino è nato” di Leone Sinigaglia e “Cantique de Noël” di Adolph Adams.

L’evento è gratuito, ma per ragioni organizzative è richiesta obbligatoriamente

l’iscrizione, sino ad esaurimento dei posti disponibili: le adesioni si raccoglieranno a

partire da mercoledì 13 dicembre, contattando lo 0523-492724 o lo 0523-492743

(operativi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30), nonché, in via eccezionale,

scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio Sms o

tramite Whatsapp al 333-2452772, specificando nel testo l’evento con la dicitura

“Desidero partecipare” (in ogni caso, non prima del 13 dicembre).