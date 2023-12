“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film “Lulu on the bridge”

Questa sera “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, propone “Lulu on the bridge”, un film di Paul Auster del 1988, tratto da un libro dello stesso Auster, uno degli scrittori più importanti della letteratura statunitense contemporanea.

È la sua prima esperienza da regista in solitaria, dopo le fortunate esperienze dei film gemelli diretti insieme a Wayne Wang, “Smoke” e “Blue in the face” del 1995.

Il film, che venne presentato fuori concorso al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, è interpretato da Harvey Keitel, Mira Sorvino, Willem Defoe e Vanessa Redgrave e racconta la storia di Izzy, sassofonista jazz di successo, che viene ferito con un colpo d’arma da fuoco durante un concerto. Sopravvive, ma non potrà più suonare, e, disperato, si vede costretto a cambiare vita.