Schiaffo ad una anziana durante l’Otello a teatro. “Parlava durante l’opera”

Un uomo avrebbe dato uno schiaffo ad una anziana signora, rea, secondo lui, di chiacchierare durante l’inizio del terzo atto dell’Otello al Municipale l’altra sera.

I fatti: una donna con i capelli bianchi e un bastone accanto a lei per riuscire a camminare approfitta dei primi minuti di ripresa dell’opera per scambiare ancora due impressioni con la vicina di poltrona. Un uomo sulla sessantina, nella fila davanti seduto tra moglie e figlio, si gira e le dà uno schiaffo come a dirle “Sta zitta”. L’anziana va in stato di shock.

La scena è stata notata dall’alto dal consigliere comunale Massimo Trespidi, presidente del conservatorio Nicolini che decide di scendere subito in platea e di sedersi in un posto vuoto, pronto a intervenire appena possibile.

Quando si riaccendono le luci va dal “signore” e lo incalza, “Lei è veramente un maleducato”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’