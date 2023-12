Parte con Vardiello la magia delle “Favole in…Libertà”: alle 20.10 su Telelibertà

Comincia questa sera il magico percorso di “Favole in… Libertà”, striscia quotidiana dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzato nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati. Si va in onda su Telelibertà, alle ore 20.10, dall’incanto dello Spazio Luzzati, tutte le sere fino al 7 gennaio. Per ogni appuntamento è prevista la replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL (Canale Tv 76, in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/).

A raccontare le fiabe, una trama differente al dì, sarà l’attore e regista Nicola Cavallari, che ha anche curato l’adattamento delle favole. Al fianco di Cavallari la chitarra di Davide Cignatta. La fiaba scelta per aprire il ciclo è quella di “Vardiello”. E’ la storia di un ragazzo ingenuo e pasticcione, poco propenso al lavoro e davvero impacciato. Il giovane Vardiello vive con la madre Grannonia, donna intelligente e sempre pronta a trovare la soluzione migliore per affrontare le intemperie del destino. Il racconto fa parte di una delle 50 fiabe della celebre raccolta “Lo cunto de li cunti – lo trattenemiento de’ peccerille”, racconti di Giambattista Basile pubblicati postumi tra il 1634 e il 1636. “Lo cunto de li cunti” è conosciuto anche con il titolo Pentamerone, si tratta infatti di cinquanta fiabe narrate in cinque giorni, cioè dieci al giorno. Fiabe che raccontano di animali fuori dal comune e anelli magici, di orchi e di draghi, di fate e di matrigne, di grandi ricchezze e di povertà estreme.