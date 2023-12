Chiudono due centri socio-riabilitativi: senza assistenza oltre trecento ragazzi disabili

L’altro ieri la cooperativa Assofa di via Zoni, qualche giorno prima il centro Scalabrini sul Pubblico Passeggio. Entrambi hanno comunicato per iscritto agli utenti dei loro servizi che dall’1 gennaio l’attività si ferma. Motivo: problemi autorizzativi, a cui se ne intrecciano altri di natura economica. Sta di fatto che per circa 350 bambini, e le rispettive famiglie, il nuovo anno non si apre nel migliore dei modi. Stiamo parlando di minorenni disabili, con necessità di attività socio-educative e socio-sanitarie su indicazione dell’Uonpia dell’Azienda Usl, cioè l’Unità operativa neuropsichiatria e psicologia infanzia e adolescenza.

A erogare questi servizi – terapie logopediche, neuropsicomotorie e riabilitative allo Scalabrini, educative e neuropsicomotorie all’Assofa – sono per lo più strutture private convenzionate con il pubblico, beneficiando dei finanziamenti del fondo sanitario nazionale. Devono però corrispondere a requisiti di idoneità in ottemperanza alle prescrizioni normative. In certi casi occorre un’autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del parere, vincolante, di una commissione di esperti istituita presso il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl. In altri casi l’autorizzazione non serve. O, perlomeno, non è servita sin qui, o ne è bastata una che adesso viene ritenuta parziale e insufficiente.

È accaduto che in queste settimane i Nas (Nuclei antisofisticazione e sanità) dei carabinieri hanno effettuato sopralluoghi e ispezioni in diversi centri socio-educativi di città e provincia. Ne sono scaturiti rapporti con criticità più o meno rilevanti che hanno messo in discussione la regolarità dell’attività, nonostante nella maggior parte dei casi si svolga normalmente da anni. Intendiamoci, non siamo davanti a gravi carenze di natura igienico-sanitaria o relative al trattamento dell’utenza. Si parla di non conformità ai requisiti richiesti: per l’Assofa, ad esempio, il problema sarebbe che, secondo i Nas, il servizio doveva essere autorizzato come comunità semiresidenziale psichiatrica, una tipologia prevista dalla normativa regionale. Ragion per cui alla coop di via Zoni sono chiamati ad attivare uno specifico percorso di autorizzazione e accreditamento nel rispetto delle sopraggiunte indicazioni. Solo quando si completerà, la struttura potrà riaprire i battenti.

L’aspetto economico è invece nella comunicazione ai genitori inviata dal Centro ambulatoriale di riabilitazione (Car) Scalabrini e fa riferimento al taglio dei rimborsi pubblici.