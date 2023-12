“Favole in…Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.10 “Petrosinella”

La meraviglia del racconto, il sogno della condivisione di un sogno, oltre le insidie verso la magia. Nel secondo appuntamento di “Favole in… Libertà”, in onda dallo Spazio Luzzati il 24 dicembre alle ore 20,10 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76, in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/), la protagonista è “Petrosinella” con i suoi lunghi capelli.

Una fiaba incredibile dal plot piuttosto conosciuto, scelta dall’attore e regista Nicola Cavallari, accompagnato da Davide Cignatta, per allietare la vigilia di bambini e famiglie. La storia di Petrosinella, una giovane ragazza nata con un bel ciuffo di prezzemolo sul petto (‘o petrusino in dialetto partenopeo è il prezzemolo), è ricavata da “Lo Cunto de li Cunti” scritto in napoletano da Giambattista Basile, autore vissuto a ridosso tra il 1500 e il 1600. La fiaba di Petrosinella è stata fonte di ispirazione per la narrazione di altri noti racconti come ad esempio “Raperonzolo”. Anche la nostra “Prezzemolina” verrà imprigionata in una torre e solo grazie all’aiuto di un condottiero potrà rivedere il mondo esterno. Ricordiamo che la striscia quotidiana, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue, ogni sera, fino al 7 gennaio.