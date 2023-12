“Favole in…Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.10 “Gagliuso”

Nella sera di Natale tornano le “Favole in… Libertà”, in onda dallo Spazio Luzzati, con la storia di Gagliuso che diventa un signore grazie alla generosità di un gatto parlante. Appuntamento alle ore 20,10 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76, in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/) con un nuovo luminoso scorcio nella tradizione della fiaba italiana. In scena l’attore e regista Nicola Cavallari, curatore anche degli adattamenti, è accompagnato dal musicista Davide Cignatta. Questa fiaba ha ispirato la trama dell’arcinota “Il gatto con gli stivali”. Anche nel racconto di Basile troviamo un gatto magico che mette in guardia dalle ricchezze facili e aiuta il pubblico a comprendere l’importanza di un sentimento nobile come la gratitudine. Piccoli e grandi potranno incontrarsi davanti allo schermo, ascoltare la storia insieme, fantasticare e viaggiare sulle ali spiegate della fantasia. La striscia quotidiana, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue, ogni sera, fino al 7 gennaio.