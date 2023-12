“Favole in…Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.10 “La schiavotta”

Le “Favole in… Libertà” tornano nella sera del 26 dicembre con “La schiavotta”, storia a lieto fine di una ragazza perseguitata e addormentata con un pettine avvelenato lasciato tra i capelli. Si parla di una ragazzina e della maledizione di una fata. Anche questa fiaba è liberamente ispirate a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, un viaggio nel mondo incantato dei racconti della tradizione, in onda dal magico mondo dello Spazio Luzzati e rivolto in particolare ai più piccoli. L’appuntamento è in programma su Telelibertà alle ore 20,10 (prevista la replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76, in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). Il progetto artistico di “Favole in Libertà” è di Teatro Gioco Vita, a cura di Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale di Davide Cignatta. La striscia quotidiana, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue, ogni sera, fino a domenica 7 gennaio.