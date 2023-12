Iniziative solidali e culturali, per Libertà il 2023 è stato intenso e ricco di novità

Tra iniziative solidali e promozioni culturali, con un salto ideale tra il 15esimo e il 21esimo secolo, per Libertà il 2023 è stato intenso e ricco di novità. Vediamole.

Il 2023 è stato un anno speciale per Editoriale Libertà, segnato da ricorrenze e iniziative che dal primo mese fino a dicembre hanno accompagnato notizie e lettori. A partire dal 27 gennaio, compleanno di Libertà, che per festeggiare i 140 anni ha presentando alla città un ricco programma di iniziative da vivere insieme. «Raccontare Piacenza, resterà la nostra missione” secondo le parole della presidente Donatella Ronconi. Una missione fatta di notizie stampate su carta che, nel corso degli anni si è allargata alla televisione, con Telelibertà, al web, con liberta.it, ai social network, con le presenze su Facebook, Instagram, e ai podcast.

E quindi via a copertine d’autore, rassegna di film dal tema giornalistico, performance artistiche, e poi un libro, “La memoria piacentina attraverso i 140 anni di Libertà”, per raccogliere e raccontare il viaggio parallelo tra cronaca di città e provincia, e il quotidiano che da quel 27 gennaio 1883 ai giorni nostri non ha mai smesso di raccontare fatti e notizie.

Passato e futuro, anzi il presente, si sono incontrati in un convegno dal titolo, evocativo e significativo, “Da Gutemberg a Zuckerberg” – il primo inventore dei caratteri mobili a metà del 15esimo secolo, il secondo deus ex-machina del social per eccellenza, Facebook – che a settembre ha portato nel salone degli Arazzi del collegio Alberoni le voci più autorevoli del giornalismo italiano.

Ma il 2023 non è stato solo autocelebrazione, ma anche attenzione ai bisogni, spesso urgenti, di chi si è improvvisamente trovato a far pronte a difficoltà economiche o materiali per catastrofi naturali o umane.

Dall’alluvione in Romagna al terremoto in Marocco, passando per gli hospice piacentini, Editoriale Libertà è sempre in prima linea per dar vita a raccolte fondi e contribuire personalmente ad alimentarle. Senza dimenticare la costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente con la promozione di iniziative collettive di raccolta dei rifiuti e di pulizia di ambienti in degrado.

Le novità del 2023 hanno toccato anche l’informazione, per essere sempre attenti ai cambiamenti delle esigenze dei lettori e all’evoluzione della tecnologia. Hanno così preso il via le rubriche di Libertà – dalla bellezza al cinema, dai giochi di una volta al fitness, dalla musica alle tendenze – una per ogni giorno della settimana, disponibili su carta e online. E poi il TgL Flash, pillole di attualità per informarsi in 90 secondi, fino al nuovissimo canale WhatsApp, per ricevere le ultimissime notizie sul proprio smartphone e non perdersi nulla di tutto quello che succede a Piacenza.