“Favole in…Libertà”: questa sera su Telelibertà alle 20.10 “Il catenaccio”

L’invidia viene punita e una giovane fanciulla trova finalmente il bandolo della agognata felicità. E’ solo un breve riassunto della trama che incornicia “Il catenaccio”, la quinta fiaba del ciclo “Favole in… Libertà”, in onda dall’incantato Spazio Luzzati nella serata di mercoledì 27 dicembre. L’appuntamento è fissato, come da programma, alle ore 20,10 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76, in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). Il progetto artistico di “Favole in Libertà” è di Teatro Gioco Vita, a cura di Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale del chitarrista Davide Cignatta. La striscia quotidiana, organizzata nella sua quarta edizione da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, prosegue, ogni sera con una storia differente e avvincente, fino a domenica 7 gennaio. Nelle favole in cartellone, ispirate a “Lo cunto de li cunti” di Gian Battista Basile, incontrano re e principesse, giovani buoni e valorosi, cortigiani invidiosi, uomini dai poteri straordinari e ragazze astute e intelligenti. Dove dopo mille peripezie e avventure si arriva comunque sempre all’immancabile lieto fine.