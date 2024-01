“I cinque figli”: su Telelibertà alle 20.05 torna “Favole in…libertà”

In una terra lontana, un uomo di cuore e i suoi cinque figli vennero a conoscenza di una sfida imposta dal re di Altogolfo. La mano della sua preziosa figlia sarebbe stata concessa a chiunque fosse riuscito a liberarla dall’orco malvagio che l’aveva portata prigioniera su uno scoglio isolato in Sardegna. Decisi a tentare questa impresa, il padre e i suoi coraggiosi figli partirono verso la remota isola. Riusciranno nell’intento di liberarla? Un frammento di narrazione per introdurre la nuova avventura di “Favole in… Libertà”, in onda dallo Spazio Luzzati questa sera, venerdì 5 gennaio, alle ore 20,05 su Telelibertà (in replica il giorno successivo alle ore 13.35, sempre dopo il TGL; Canale Tv 76 e in live streaming su www.liberta.it/teleliberta-live/). Il racconto “I cinque figli” nelle parole dell’attore e regista Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale di Davide Cignatta, regia video e montaggio a cura di Filippo Adolfini, riprese effettuate da Davide Franchini. Per Teatro Gioco Vita curano la grafica e la comunicazione Matteo Maria Maj e Simona Rossi. Il progetto, proposto da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati, è realizzato in collaborazione con Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Associazione Amici del Teatro Gioco Vita. La fiaba narrata questa sera si ritrova, come tutte quelle del ciclo, nelle pagine del libro “Lo Cunto de li Cunti” scritto in napoletano da Giambattista Basile, autore vissuto tra il 1500 e il 1600. I suoi racconti hanno ispirato il flusso di fantasia che sorregge Raperonzolo, la Bella Addormentata e, persino, il Gatto con gli Stivali.