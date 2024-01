Teatro Municipale, “Memento” inaugura il cartellone di Teatro Danza

“Memento” di Nyko Piscopo inaugura a Piacenza il cartellone 2024 di Teatro Danza curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella stagione di prosa del Teatro Municipale di Piacenza, con la direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle ore 21 al Teatro Filodrammatici. “Memento” è una pièce di danza che si fonda sul non-evento. Come nel capolavoro Beckettiano “Aspettando Godot” la tensione è creata dal susseguirsi di speranze che non trovano uno sfogo concreto, così allo stesso modo nella vita ogni momento è attesa di qualcosa di definitivo che poi, quando pensiamo di averlo ottenuto, scopriamo sempre essere frammentato e soggettivo. All’interno della coreografia i performer vivono quest’attesa e, nella ricerca di una risposta definitiva, divina e non, alla loro condizione esistenziale, cercano conforto l’uno dall’altro, si sfidano, oppure, come un coro, tendono tutti verso lo stesso punto. Alla fine, la meta stessa del loro viaggio si concretizzerà nel ricordo (memento significa, per l’appunto, “ricordati”) di questi rapporti e delle sensazioni che hanno sentito, rendendo la stessa un momento rituale, un atto sacro, e quindi eterno.

In scena i danzatori Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo. La musica è di Arvo Pärt, costume designer Rosario Martone, dramaturg Ciro Ciancio, scenografia Paola Castrignanò e light designer Camilla Piccioni. Nyko Piscopo, classe 1986, è co-fondatore e direttore artistico della compagnia di danza CORNELIA, fondata a Napoli nel 2019 e riconosciuta nel 2021 dal Ministero della Cultura come organismo di produzione della danza. Durante la sua carriera professionale, dopo le prime esperienze come danzatore stabile in teatri europei, ha esplorato nuove forme d’arte come la performance art sviluppando un’estetica personale tra balletto e danza contemporanea con una decisa impronta teatrale e sociale.

Di Nyko Piscopo a Piacenza abbiamo visto nel febbraio 2022 “Sleeping Beauty – Work Bitch!”, sempre al Teatro Filodrammatici in apertura del cartellone di Teatro Danza inserito nella Stagione di Prosa 2021/2022 del Teatro Municipale. “La successione di tensione e calma apparente coinvolge ogni aspetto della messa in scena. – spiega Nyko Piscopo a proposito di “Memento” nelle note di regia – Le luci si appoggiano sui performer come macchie che improvvisamente appaiono e, altrettanto improvvisamente, svaniscono, trasmettendo l’ansia e l’agonia che sentono i protagonisti della pièce. L’atmosfera di inquietudine tende a essere amplificata da un eterno ritorno all’immobilità coreografica, immobilità che però viene costantemente messa in discussione, oltre che dalla progressione di luce e oscurità, anche dalla dinamica scenografica che, rievocando quei luoghi che sembrano sospesi tra il terreno e l’ultraterreno come il complesso monolitico di Stonehenge, aumenta il senso di incertezza e di disequilibrio interiore. Anche la partitura musicale contribuisce a creare questo effetto di sospensione e ripartenza costante. Se da un lato, attraverso momenti di leggerezza e ironia, l’angoscia sembra venire nascosta con successo, dall’altro lato la musica di Arvo Pärt rafforza l’emotività, negando sia ai danzatori che agli spettatori di restare indifferenti alle sensazioni che traspaiono dall’opera”.