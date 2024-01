“Scarpette rosse”, questa sera su Telelibertà il film con Totò “ll medico dei pazzi”

Questa sera “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “ll medico dei pazzi”, un film del 1954 diretto da Mario Mattoli e interpretato da Totò e Aldo Giuffrè.

Il soggetto è tratto dall’omonima commedia del 1908 di Eduardo Scarpetta, grande attore e commediografo napoletano recentemente riportato sullo schermo da Toni Servillo, nel film di Mario Martone “Qui rido io”, vincitore di numerosi premi tra i quali il Nastro d’Argento per la Migliore Regia e per la Migliore Sceneggiatura.