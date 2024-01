Teatro scuola, arte e sensibilità ambientale nello spettacolo “Ale e i Boschi”

Uno spettacolo che unisce arte teatrale, pratica educativa e sensibilità ambientale: “Ale e i Boschi”, l’ultima creazione del centro di produzione teatrale La Piccionaia con la regia di Carlo Presotto. In scena a Piacenza giovedì 18 e venerdì 19 gennaio alle ore 10 al Teatro Filodrammatici, per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Ale e i Boschi”, è ispirato a “Ale e Rovere”, “Ale e i lupi” e “I Racconti del bosco”, tre libri di Daniele Zovi, editi da De Agostini, dedicati ai giovani lettori. Dagli sguardi dei personaggi e degli animali di questi libri nasce uno spettacolo che ci invita ad una avventura nel bosco. Seguendo il ritmo delle stagioni, il racconto svela le piccole e grandi avventure dei due fratelli Ale e Franci in montagna, accompagnati dall’esperienza di zia Sara, guardia forestale, e del loro cane Buck. Dai giochi in malga alla notte in rifugio, dalla ricerca delle impronte della lepre e della volpe sulla neve alla scoperta della tana di un’orsa, fino al momento di un incontro sospeso con il mondo selvatico.

Lo spettacolo si sviluppa a partire da una ricerca ed una attività di laboratorio con i ragazzi della scuola primaria, per sviluppare le connessioni tra arte teatrale, pratica educativa e sensibilità ambientale. Per trasformare le relazioni con se stessi, con le altre persone e con gli altri viventi che abitano la nostra casa comune. Il bosco diventa una grande metafora per parlare delle relazioni tra le persone, per mettere in scena la tensione tra competitività e cooperazione, per coinvolgere gli spettatori in una riflessione sul proprio desiderio di futuro. Firmano la drammaturgia Carlo Presotto e Paola Rossi. In scena Matteo Balbo e Francesca Tres