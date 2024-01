Con il progetto Film il cinema è entrato a scuola: 25 laboratori al secondo circolo

Con una sala piena di bambini e famiglie radunati al Politeama, il Secondo circolo di Piacenza ha chiuso il progetto “F.I.L.M. – Fare Insieme Luce e Movimento”, finanziato dal Bando 2022 Cinema per la Scuola all’interno del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole promosso dal Mic e dal Mim. Un lavoro durato oltre un anno, condotto dalla scuola in collaborazione con l’associazione Cinemaniaci, che ha portato a tanti e diversi risultati: 25 laboratori didattici dall’infanzia alla quinta primaria, e altrettanti prodotti audiovisivi, esperienze laboratoriali al Museo del Cinema di Torino, l’allestimento di un’aula Cinema all’interno della scuola Alberoni, che sarà inaugurata nei prossimi mesi.