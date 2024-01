“La dinastia farnesiana continua”. Convegno internazionale a palazzo

Studiosi e professori provenienti da tutto il Paese e anche dall’estero si sono trovati a Palazzo Farnese con l’intento di ripercorrere la nascita, l’affermazione e l’intera storia della dinastia farnesiana. Una dinasta che continua, come spiega Pierfelice degli Uberti, presidente d’onore dell’Assemblea generale dell’accademia internazionale di Genealogia ed Araldica: “La dinastia Farnese esiste ancora, nelle successioni femminili in Lussemburgo e in Spagna. Una dinastia – continua uno dei massimi esperti di storia dell’arte – che ha dato tanto alla storia dell’Italia preunitaria e proprio per questo cerchiamo di portare una nuova visione di carattere scientifico agli studi su queste dinastie che hanno reso grande il nostro Paese”.

Il convegno internazionale di studi farnesiani rientra nelle celebrazioni dedicate al trentesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto araldico genealogico italiano. “Si tratta di un convegno che presenta temi assolutamente inediti – spiega l’accademico Marco Horak -. Abbiamo l’onore di ospitare tanti studiosi piacentini, ma anche professori che arrivano da altre zone del Paese e dall’estero. La presenza così numerosa del pubblico testimonia ancora una volta il forte interesse della città nei confronti della storia di questa importante dinastia”.

Il convegno è anche occasione per fare un primo bilancio sulla mostra intitolata “I fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”. “Si tratta di una mostra che giorno dopo giorno si lascia scoprire, le persone sono davvero contente ed entusiaste e finalmente notiamo un maggiore interesse alla storia di Elisabetta Farnese – commenta Antonio Iommelli, direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese -. La mostra è infatti nata con la volontà di valorizzare le collezione del nostro museo ampliandola grazie ai preziosi fasti di Parma e Caserta”.