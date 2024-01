“Le storie di Noemi”, alla Biblioteca Giana Anguissola il libro di Maria Rita Turetta

“Le storie di Noemi” è il titolo del libro di Maria Rita Turetta che l’autrice presenterà domani, sabato 20 gennaio alle 17.30, in dialogo con lo psicologo Paolo Bersani, nella cornice della Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola. Contestualmente all’approfondimento sul testo, rivolto in particolare a genitori, educatori e insegnanti, si terrà un laboratorio di lettura per i bambini della fascia 9-10 anni.

La protagonista che dà il nome alla raccolta di dieci brevi avventure è proiettata in mondi fantastici, in cui si catapulta mentre è alla ricerca di soluzioni inaspettate per piccole e grandi questioni; un giorno regina d’Egitto su una zattera, un altro ancora in un mondo tutto morbido, l’indomani in una pizzeria che propone solo la pizza ai funghi: sarà il suo ingegno, di volta in volta, a farle trovare la strada giusta nei contesti più bizzarri.

Laureata in Pedagogica, Maria Rita Turetta è nata a Lugo (Ra) e ha iniziato la sua carriera di educatrice occupandosi, in particolare, di progettazione nell’ambito del sostegno alla disabilità. Attualmente lavora come educatrice sociale domiciliare e pedagogista, portando avanti gli studi sulla neuroscienza applicata all’educazione, all’intelligenza emotiva e alla comunicazione.