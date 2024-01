Piace in campo con la Castese per riprendere la corsa. Si gioca a porte chiuse

Con la coperta corta, senza tifosi al seguito e contro un avversario che non perde da quasi due mesi. Non sarà certo una passeggiata la trasferta sul campo della Casatese per il Piacenza che deve riprendere a correre dopo il pareggio beffa dell’ultimo turno contro la Folgore Caratese. Si gioca oggi alle ore 14.30 un match ormai già noto per lo spostamento di campo sul terreno di gioco di Giussano e a porte chiuse, al cospetto di una squadra che è nona in classifica e che già all’andata aveva battuto i biancorossi per 3-1. Sono però gli infortuni il nemico principale di mister Rossini, che ancora una volta non avrà alternative a centrocampo e spera almeno di recuperare il giovane Iob in difesa. Se sarà così, si dovrebbe rivedere il 4-4-2 di mercoledì scorso con qualche modifica, in porta Maianti protetto da una difesa con Iob, Silva, Somma e Artioli, a centrocampo Kernezo, Corradi, Tourè e Bassanini e in attacco la coppia Recino-D’Agostino.