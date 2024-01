Fiere, incontri, escursioni e visite guidate: cosa fare nel fine settimana piacentino

Per non dimenticare – Teatro San Matteo, ore 21 in vista della Giornata della Memoria il Gruppo Teatrale Quarta Parete presenta uno spettacolo che vuole sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sull’importanza della memoria, con uno sguardo che spazia in varie direzioni, da quella familiare a quella universale.

Domani, Sabato 27

CORTEMAGGIORE

L’amico ritrovato – Teatro Eleonora Duse, ore 21 in occasione della Giornata della Memoria la compagnia “Il Filo di Arianna” interpreterà, con l’accompagnamento musicale di Ezio Gardella, le parole di Fred Uhlman, tratte dal romanzo “L’amico ritrovato”.

MORFASSO

Il sentiero delle Partigiane – Piazza di Morfasso, ore 16 escursione guidata serale di 7,5 km circa, tra Morfasso, i Guselli e Rocchetta, sui luoghi delle stragi, ripercorrendo gli ultimi passi della “Tigrona” e delle altre partigiane piacentine.

CASTELLARQUATO

Rassegna Corale “CantiAmo” – Chiesa di San Giovanni Battista, ore 20.30 in occasione dei festeggiamenti del compatrono Sant’Ippolito si esibiranno, in una serata all’insegna della preghiera in musica, i seguenti cori della provincia: Coro Santa Maria delle Grazie di Cortemaggiore, Coro di Santa Franca, Coro parrocchiale di San Giorgio, Coro Santa Maria Assunta di Castell’Arquato, Coro Quintessenza di Vigolo Marchese.

PIACENZA

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17 – Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Le liriche da camera di Giuseppe Verdi – Teatro Municipale, ore 17.30 evento musicale in ricordo del Maestro e delle sue composizioni cameristiche. Il programma prevede una selezione tratta dalle due raccolte di Sei Romanze (1838 e 1845), di un Notturno a 3 voci accompagnato da flauto obbligato (1839) e da altre arie. Ingresso libero.

Mostra Mercato Giocattolo Vintage – Piacenza Expo, dalle 9.30 alle 17.30 evento dedicato ai collezionisti e agli appassionati di giocattoli antichi e da collezione, antiquariato ludico e fumettistica degli scorsi decenni. Ingresso e parcheggio gratuiti.

“Tra sogn e realtä, l’emei scappä” – Teatro President, ore 21 in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, la compagnia teatrale Cantiere Simone Weil a.p.s. che “debutterà”, in vernacolo piacentino, con la commedia tratta dalla pièce “Classe di ferro” del commediografo piemontese Aldo Nicolaj, con la regia di Guido Lavelli.

La Madonna di Raffaello e il suo monastero. Immersive experience – Chiesa di San Sisto, dalle 15 alle 18 attraverso video-proiezioni e suggestive installazioni si potrà percorrere la storia del Monastero di San Sisto e il viaggio della Madonna Sistina di Raffaello. Sarà inoltre possibile partecipare a un’esclusiva visita guidata alla scoperta del monastero benedettino e del suo patrimonio artistico abitualmente non aperto alla fruizione, in quanto area militare.

VIII Festival della Cultura della Libertà – PalabancaEventi, dalle 10.30 prende il via, sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri, una nuova edizione del Festival della cultura intitolato a Corrado Sforza Fogliani. Tema di quest’anno, sul quale si confronteranno 35 relatori, “Dall’ambientalismo all’ambiente, dall’ideologia alla realtà”.

Pantheon – Piacenza Expo, dalle 10.30 alle 17 storico appuntamento dedicato a numismatica, filatelia, cartoline, schede telefoniche, libri, stampe, immaginette religiose, accessori e raccoglitori per collezioni. Parcheggio e ingresso gratuiti.

CAORSO

Best of guitars – Stef Burns – Cine Fox, ore 22 per festeggiare il decennale dello spettacolo Best of guitars, nato da un’idea di Max Muller, saliranno sul palco Stef Burns e Manuel Boni accompagnati dai The Mullers. Alle 21.30 apriranno la serata alcuni allievi della scuola di musica piacentina L’Officina della Musica.