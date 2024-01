Ztl, zone 30 e sicurezza: stasera focus sulla viabilità piacentina a “Nel mirino”

Dopo le prime due puntate dedicate al grande evento del Tour de France e al mondo culturale piacentino, torna questa sera in onda “Nel mirino”, stavolta per concentrarsi sui temi della viabilità e del trasporto pubblico di Piacenza.

L’appuntamento ormai consueto è alle 21 su Telelibertà, canale 76, con il format condotto dalla direttrice di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi.

Per il focus sulle strade della città saranno presenti allo Spazio Rotative l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Piacenza Matteo Bongiorni, l’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti, il direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri e il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega).

Tanti gli argomenti sul piatto: dal dibattito sulle zone 30 al piano urbano dedicato al traffico, dalle possibili nuove rotonde alla mobilità sostenibile per i disabili, fino alle piste ciclabili. Particolare attenzione anche ai temi legati al centro storico, partendo dal nodo viabilistico di via Giordani per arrivare alla futura area pedonale di piazza Duomo e alle possibili novità per quanto riguarda la Ztl.