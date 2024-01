Xnl, stagione al via con un nuovo ciclo di “Le (mie) storie dell’arte”

XNL Arte, il centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è lieta di annunciare il programma delle principali attività del 2024, che inaugura il 2 marzo 2024 con i progetti di Andrea Sala e Berlinde de Bruyckere insieme a Carol Rama, due nuovi atti del ciclo di esposizioni Sul Guardare, il progetto liberamente ispirato all’omonima serie televisiva (Ways of Seeing) ideata da John Berger nel 1971 per la BBC e dedicato alla rilettura del patrimonio artistico della città di Piacenza e del suo territorio tra tradizione e innovazione. In questa cornice, XNL Arte avvia una collaborazione con i Musei della Diocesi di Piacenza-Bobbio e il Direttore Manuel Ferrari, che ha reso possibile uno stimolante dialogo tra le collezioni e il patrimonio diffuso della Diocesi con le opere e la ricerca di artisti contemporanei.

A seguire, nei mesi di maggio e giugno, un nuovo ciclo di lezioni di storia dell’arte vedrà protagonista Claire Fontaine, mentre a settembre, sabato 14, sono previsti l’apertura al pubblico della terza edizione del progetto diffuso sul territorio XNL Aperto e un nuovo capitolo del racconto del libro come forma d’arte con la rassegna Fuori dagli schemi…Fanzine italiane dal 1978 al 2006, dedicata al fenomeno dell’editoria indipendente.

La vulnerabilità e la resilienza, il femminismo e l’idea di straniero, l’analisi del rito e dell’oggetto sacro come struttura linguistica culturale sono i principali temi sui quali l’istituzione intende riflettere attraverso esposizioni, atelier e un programma pubblico aperto alla città e al suo territorio, che mettono sempre al centro della vita dell’istituzione l’artista e la sua comunità.