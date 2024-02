“Fuori dalle scatole!”, al via alla biblioteca la rassegna di giochi da tavolo

Prenderà il via sabato 10 febbraio alle 15.30, “Fuori dalle scatole!” rassegna di giochi da tavolo e di ruolo, per ragazze e ragazzi dai 7 anni in su, ma anche per le famiglie e per chiunque voglia divertirsi a partecipare, organizzata dalla Biblioteca ragazzi Giana Anguissola, in collaborazione con l’associazione piacentina Orizzonte degli Eventi.

Il programma, dopo l’appuntamento del 10 febbraio, prevede altri due incontri, sempre di sabato pomeriggio in biblioteca: il 16 marzo e il 20 aprile. Da sempre in biblioteca è presente una nutrita sezione di giochi da tavolo che si possono prendere in prestito, nella convinzione che l’attività ludica svolta insieme rappresenti una preziosa opportunità per socializzare e coltivare i rapporti intergenerazionali. La partecipazione è libera e gratuita, la prenotazione non è necessaria.