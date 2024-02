Gli studenti ascoltano Vivaldi: musica e disegni dialogano al Teatro Municipale

“Buongiorno”, esultano in coro i bambini dalla platea del Teatro Municipale. “Buongiorno a tutti – risponde dal palco il direttore Gian Francesco Amoroso – vi presento la mia classe”, continua il maestro introducendo i musicisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana. Si abbassano le luci e con esse si spengono le voci euforiche degli studenti: “Iniziamo dalla Primavera”.

Così è iniziato il concerto delle Quattro Stagioni di Vivaldi all’iconico teatro piacentino nella mattinata di mercoledì 21 febbraio, per il progetto che si propone di avvicinare le giovani generazioni, al mondo della musica.

Gli alunni che hanno aderito all’iniziativa si sono preparati all’evento attraverso alcuni incontri in classe con il direttore Amoroso, durante i quali hanno potuto esplorare la partitura dell’opera vivaldiana.

Infine, è stato chiesto alle scuole di realizzare un disegno per classe, in riferimento ad ogni elemento descritto nei sonetti. Le creazioni, proiettate durante lo spettacolo finale, sono state protagoniste assieme all’orchestra della scena teatrale, nella promozione di un messaggio finalizzato a stringere un legame forte tra musica e nuove generazioni.