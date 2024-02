Nuove grafiche, nuovo titolo: debutta “On ER, il format televisivo della Regione

Il format radiotelevisivo dell’Assemblea legislativa torna in onda con nuove grafiche, nuovi studi televisivi e un nuovo titolo. Si chiamerà On ER, andrà in onda tutte le settimane nelle tv e radio dell’Emilia-Romagna e avrà spazio anche per gli “speciali”.

In questa prima puntata del giornale radiotelevisivo, dove sarà ospite la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, saranno tanti gli argomenti trattati. Si parlerà del nuovo piano aria della Regione, che prevede investimenti di oltre 150 milioni di euro. Ovviamente sono previsti incentivi per l’agricoltura, mobilità sostenibile e caldaie ecologiche con l’obiettivo di ridurre lo smog. Si parla anche del progetto di legge sul cosiddetto fine vita: nell’ultima seduta, il consiglio regionale ha stabilito che la commissione Politiche per la Salute continuerà a occuparsi della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dall’associazione Luca Coscioni. Spazio anche alla visita della commissione Cultura a Rimini, candidata a capitale italiana della cultura 2026. I consiglieri hanno anche visitato alcuni luoghi simbolo della città.

Nuovo format radio – Cambierà anche il nuovo format radio: “On Er” in versione radiofonica, infatti, vedrà tre puntate settimanali, ognuna da tre minuti e ognuna con un argomento diverso. In queste tre prime puntate si parlerà sempre di Piano aria e della commissione Cultura a Rimini, ma anche delle mostre nella sede dell’Assemblea legislativa a Bologna, in particolare della personale dell’artista bolognese Maurizio Osti “L’ordine del segno” e “Ritorno alla vita” la mostra fotografica realizzata dagli studenti dell’istituto comprensivo 6 di Imola, in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme, con la storie dei sopravvissuti ai lager nazisti.