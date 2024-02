Seconda edizione del Festival del pensare contemporaneo affidata a Fondazione Teatri

E’ stata affidata alla Fondazione Teatri di Piacenza l’organizzazione della seconda edizione del Festival del Pensare contemporaneo. Una scelta che cade in occasione dei 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza e che vede assegnare un ruolo di primo piano, anche in ottica di promozione turistica, a quello che, secondo l’amministrazione comunale “è lo strumento per eccellenza deputato a promuovere la cultura, il pensare, la bellezza”.

L’accordo è stato approvato all’unanimità giovedì 22 febbraio dalla giunta di palazzo Mercanti, insieme alle modifiche statutarie del Comitato “Progetto Festival del Pensare contemporaneo” che rimarrà il soggetto promotore dei contenuti scientifici e strategici del Festival e interloquirà con il soggetto organizzatore Fondazione Teatri.

Il contributo economico del Comune previsto nell’accordo avrà un importo massimo di 30mila euro già previsti nel Bilancio di previsione 2024-2026 al capitolo “Contributi Sistema Cultura Piacenza”.

Il festival si pone l’obiettivo di stimolare il dibattito, la riflessione, la conoscenza e di “ispirare le generazioni più giovani, ritenendole la risorsa fondamentale per la costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole”. Queste le parole del vicesindaco Marco Perini e del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, nella lettera con la quale hanno sottolineato l’intenzione di legare il “nome” della stessa Fondazione Teatri all’organizzazione del Festival come “importante tassello nella promozione turistico-culturale di questa nostra splendida città”.

“Questa futura collaborazione – scrive la direttrice della Fondazione Teatri, Cristina Ferrari, esprimendo riconoscenza e soddisfazione – ci permette anche di raggiungere alcuni obiettivi suggeriti dal Ministero della Cultura riguardo all’attenzione alle giovani generazioni, al dialogo tra le diverse discipline artistiche e ai linguaggi della contemporaneità, caratteristiche già ampiamente espresse nella prima edizione del Festival”.