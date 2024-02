Piacenza under 30, desideri e iniziative del territorio: il punto a Nel Mirino

C’è una Piacenza under 30. Venerdì sera alle 21 “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e di liberta.it, insieme al giornalista Thomas Trenchi, cercherà di metterla a fuoco.

Cosa offre Piacenza alle giovani generazioni? E di cosa queste ultime hanno bisogno? Sono solo alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposta. Per l’occasione, ospiti al tavolo dello Spazio Rotative saranno l’assessore alle politiche giovanili, università e ricerca Francesco Brianzi, le youthbanker Marta Bonatti e Alice Lombardelli, e l’artista Fabio Guarino.

I temi della puntata – Diversi i temi che saranno affrontati: in primo luogo si cercherà di capire se le iniziative per i giovani che ha in programma l’amministrazione Tarasconi collimano con i desiderata dei ventenni di oggi, ma si parlerà anche degli spazi di aggregazione a disposizione dei ragazzi – sono sufficienti? Ne servirebbero altri? Se sì, in quale area della città dovrebbero essere ricavati? – e ancora si discuterà di pari opportunità, di eventi in programma e della movida piacentina. Inoltre, sull’onda della puntata precedente che ha affrontato il tema di Piacenza come città universitaria, si cercherà di capire se i servizi per i giovani e per chi studia nel nostro territorio sono adeguati alla domanda, e si inquadrerà anche il progetto Youth Bank, che unisce filantropia, imprenditorialità e protagonismo giovanile attraverso un percorso di formazione che mira a responsabilizzare e favorire l’autonomia. Infine si getterà l’occhio fuori dal territorio piacentino per capire dove ci sono buone pratiche da cui attingere. Tanta carne al fuoco, insomma, anche per questa puntata.