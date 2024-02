Russo Alesi sarà Maestro di Bottega a XNL per il corso Fare Teatro 2024

Sarà Fausto Russo Alesi il nuovo maestro scelto per guidare l’edizione 2024 di Bottega XNL-Fare Teatro. A lungo diretto da Luca Ronconi e attore tre volte premio Ubu, Alesi è stato regista per il Piccolo di Milano e i principali Teatri Stabili Nazionali, oltre che pedagogo in importanti Scuole di Teatro e realtà prestigiose quali il Centro Teatrale Santa Cristina. Negli ultimi anni è protagonista di una folgorante ascesa anche nel cinema, grazie a magistrali prove d’attore nei film di Marco Bellocchio (è Falcone ne Il traditore, Cossiga in Esterno notte, Momolo Mortara in Rapito).

Alla guida di Bottega XNL-Fare Teatro, Fausto Russo Alesi raccoglie il testimone da Marco Baliani, che ha diretto le prime due edizioni del corso di alta formazione teatrale, nel 2022 e nel 2023, culminate nella produzione di Antigone ed Edipo con giovani allievi attori arrivati a XNL da tutta Italia.

Fausto Russo Alesi sarà anche uno dei protagonisti del grande evento in programma per sabato 9 marzo (ore 18.30 – secondo piano di XNL) dal titolo: Aspettando Ifigenia. Vittime innocenti: tra sacrificio femminile e guerra maschile. La tragedia di Euripide dal mito alla scena che, insieme al nuovo Maestro di Bottega, vedrà protagonisti Luciano Canfora – filologo classico, storico e grecista, conosciuto e tradotto in tutto il mondo, autore di studi caratterizzati da un approccio multidisciplinare e innovativo – ed Eva Cantarella, già docente universitaria di diritto greco e romano, divulgatrice tra i massimi esperti del mondo antico e già madrina dell’edizione 2023 di Bottega XNL-Fare Teatro, come protagonista del incontro sull’Edipo che si è svolto lo scorso anno.

“Con l’edizione 2024 il progetto Bottega XNL porta a compimento il suo triennio sperimentale e lo fa mantenendo davvero alta l’asticella della qualità – è il commento del vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –, diamo il benvenuto al nuovo Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi che, oltre a essere un protagonista di primo piano della scena italiana del cinema e del teatro, porta con sé una solida esperienza pedagogica, fondamentale per un centro come il nostro, che fa della trasmissione dei saperi uno dei punti cardine della propria programmazione”.

“La scelta di Fausto Russo Alesi è particolarmente in linea con due elementi identitari del progetto Bottega XNL – commenta Paola Pedrazzini, direttrice artistica di XNL Teatro e Cinema e ideatrice di Bottega -: l’aspetto dell’alta formazione, in cui Fausto è un indiscusso Maestro per la personale e maniacale ricerca che lo contraddistingue in primis come attore e quindi come regista e per l’esperienza come pedagogo maturata in contesti prestigiosi, e poi l’aspetto dello stretto rapporto con il cinema, visto che lo straordinario percorso artistico di Fausto lo ha formato e pluripremiato in ambito teatrale per poi consacrarlo negli ultimi anni anche tra i grandi artisti di cinema”.